В Минске доказали участие Протасевича в войне в Донбассе

Белоруссии опубликовали доказательства того, что основатель и бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в войне в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были продемонстрированы в фильме, опубликованном на YouTube-канале государственного телеканала ОНТ.

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Авторы фильма "Рейс «Афины — Вильнюс »" заявляют, что Протасевич являлся участником боевых действиях в составе добровольческого националистического батальона «Азов», прославившегося мародерствами и другими нарушениями правил ведения войны.

В фильме показывают снимки задержанного в военной форме, на которых он стоит в строю или запечатлен на фоне боевых машин.

Телеканал ОНТ сообщает, что Протасевич пребывал на юго-востоке Украины не в качестве представителя СМИ, как утверждает он сам и его сторонники, а в качестве участника вооруженного конфликта.

Как заявляют создатели фильма, в то время он даже дал анонимное интервью «Радио Свобода». Однако неизвестно, каким образом они об этом узнали. ОНТ не дает ссылок на тот материал, но приводит из него высказывания, которые якобы принадлежат Протасевичу.

«Мой приезд на войну абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — приводит слова анонимного героя программы.

Как сообщается в фильме белорусского государственного телеканала, Протасевича задержали из-за его сторонников. По словам авторов, до появления публикаций оппозиционеров спецслужбы республики не были осведомлены о его нахождении на борту самолета Ryanair.