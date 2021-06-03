В конце мая ЕС обнародовал перечень критериев, соответствие которым помогает странам попасть в список для открытия границ. Необходимо, чтобы количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Кроме того, при составлении документа учитывается и процесс вакцинации населения в стране — этот показатель ранее в правилах отсутствовал. В целом критерии обозначаются следующим образом: эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также так называемые экономические и социальные соображения.