Пока вы не уснули: российские синхронистки попали в крупный скандал

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Казанская школьница: "Учителя убили на глазах у детей"

Учительницу казанской школы 175, предположительно, расстреляли на глазах у детей. Об этом рассказала ученица восьмого класса, передает «Комсомольская правда».

«У детей была истерика. Сказали, что есть погибшие, также убит учитель. Учителя, вроде как, убили прямо на глазах у учеников младших классов», — сказала школьница.

Названы темы новой беседы Путина и Байдена

Российский президент Владимир Путин и президент США Джозеф Байден задумались о новом разговоре — они готовятся обсудить вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

По словам Вуда, Байден и Путин договорились начать обсуждения «по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности».

Триумф "Спутника V": ООН подсадили на российскую иглу

ООН призывает своих сотрудников прививаться от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в тех странах, где его применение одобрено медицинскими регуляторами. Об этом заявил в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

"Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают "Спутником", прививаться этой вакциной", - сказал он.

Россия изменит налоговые соглашения с тремя странами

Минфин России предложит корректировки в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Об этом сообщил статс-секретарь–замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе выступления в Госдуме.

«Это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», – отметил Сазанов.

Украина заявила о переставшей «бряцать оружием» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ республики.

«За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием», — сказал Кулеба на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Миронов призвал вернуть смертную казнь после трагедии в Казани

С такой инициативой он выступил после нападения стрелков на школу в Казани. По его мнению, смертной казнью должны караться убийства детей.

Российских синхронисток лишили золота

В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта случился громкий скандал.

Из-за испорченных подводных колонок дуэты вынуждены будут показывать свою техническую программу повторно.

Результаты просто обнулили, хотя на тот момент, когда организаторы приняли такое решение, большинство участниц выступили и российский дуэт Светлана Ромашина Светлана Колесниченко уверенно лидировал.

«Дачные» траты россиян выросли в пять раз

Россияне в пять раз увеличили «дачные» расходы по отношению к допандемийному уровню.

Наблюдается смещение спроса граждан с «практичных» дачных покупок к товарам для благоустройства сада и участка.

На Украине определились с написанием русских фамилий

Апелляционный суд на Украине удовлетворил жалобу министерства образования и науки страны на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления, которым вводились новые правила украинского правописания. Нормы предполагают, кроме прочего, изменение написания русских фамилий.

Су-30 перехватил три военных самолета Франции

Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе.