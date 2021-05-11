Миронов призвал вернуть смертную казнь после трагедии в Казани

Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о двух вооруженных молодых людях, которые напали на казанскую школу номер 175. Они открыли огонь по учащимся и учителям, по последним данным, их жертвами стали 11 человек, более 30 пострадали.