Миронов призвал вернуть смертную казнь после трагедии в Казани

С такой инициативой Миронов выступил после нападения стрелков на школу в Казани. По его мнению, смертной казнью должны караться убийства детей.
«Потому что эти уже взрослые оболтусы Он прекрасно знает, что он будет жить. Он будет сидеть в тюрьме Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие», - заявил Миронов.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о двух вооруженных молодых людях, которые напали на казанскую школу номер 175. Они открыли огонь по учащимся и учителям, по последним данным, их жертвами стали 11 человек, более 30 пострадали.
Одного из нападавших задержали (СМИ писали, что это 19-летний Ильназ Галявиев, студент колледжа), второго, по информации ТАСС, убили в ходе спецоперации. При этом в местной полиции утверждают, что стрелок был только один и он задержан. Задержанный заявил, что заложил бомбу у себя дома.
По данным источника РБК, близкого к ФСБ, по подозрению в пособничестве преступлению задержали 41-летнего мужчину.