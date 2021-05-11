На Украине определились с написанием русских фамилий

По словам адвоката, суд не представил пояснений своего решения, в связи с чем спор будет продолжен. "Основания узнаем позже. Кассационную жалобу подавать будем", - отметил он.

Среди основных нововведений также написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д. Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности. Так, к примеру, критик женского рода становится критикесой, филолог - филологиней и т. д. Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.