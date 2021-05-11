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Суд Украины оставил в силе новые правила написания русских фамилий

ТАССиещё 1
41 минуту назад
Апелляционный суд на Украине удовлетворил жалобу министерства образования и науки страны на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления, которым вводились новые правила украинского правописания. Нормы предполагают, кроме прочего, изменение написания русских фамилий.
На Украине определились с написанием русских фамилий
Фото: ReutersReuters
"Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК относительно украинского правописания", - написал во вторник в своем Telegram-канале адвокат Ростислав Кравец, который судится с министерством от имени общественного объединения "Правовое государство". Принятое решение означает, что на Украине сейчас действуют новые правила правописания.
По словам адвоката, суд не представил пояснений своего решения, в связи с чем спор будет продолжен. "Основания узнаем позже. Кассационную жалобу подавать будем", - отметил он.
Окружной административный суд Киева 28 января отменил постановление кабинета министров Украины о введении новых правил правописания. 15 марта стало известно, что правительство Украины подало апелляцию на решение суда. Украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания". Согласно им, фамилии с окончанием на "ой" в украинском языке получают окончание "ий". Так, в соответствие с новыми правилами, фамилия Донской на украинском будет звучать как Донський, Трубецкой - как Трубецький. Исключение составляет фамилия Толстой.
Среди основных нововведений также написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д. Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности. Так, к примеру, критик женского рода становится критикесой, филолог - филологиней и т. д. Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.
В мире,Правительство Украины,Минобрнауки,Киев,Украина,
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