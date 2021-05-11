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Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции

ТК «Звезда»
23 минуты назад
Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Су-30 перехватил три военных самолета Франции
Фото: ТАССТАСС
Российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.
Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.
Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.
Боевая нагрузка самолета - около 10 тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям; Несет модули РЭБ, которые могут подавлять радары как средств ПВО, так и самолетов.
Армия,Франция,
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