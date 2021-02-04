Пока вы не уснули: Турция захотела передать США российские С-400 

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В Хабаровске возник дефицит бензина

Жители Хабаровска продают в интернете бензин по завышенной цене, а также места в очереди на заправках.

Умер замглавврача омской больницы, где лечили Навального

Министерство здравоохранения Омской области

Медик в последнее время занимал должность заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации.

Российские банки оказались под угрозой отключения от системы SWIFT

«Для экономики страны это окажется сильнейшим ударом», — признал генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.

Турция может передать США С-400 для изучения

Получение информации о технических характеристиках С-400 позволило бы США научиться обходить радары комплексов.

В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального

Путин подписал закон о «веселящем газе»

Пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.

Пьяный скандал на российской атомной подлодке дошел до суда

Инцидент произошёл в июле 2020 года, когда экипаж «Карелии» оказался заперт на борту в связи с введенными из-за пандемии ограничениями. Замполит Константин Фролкин встретился с мичманом в медицинском кубрике. Последний попросил помочь в продлении договора соцнайма жилья, но в ответ услышал отборный мат.

Меркель и Байден нашли компромисс по "Севпотоку — 2"

Руководство США полагает, что Германия может предложить компромиссный вариант, чтобы «лишить Россию стимула использовать СП-2 против Украины».

Украинские националисты пошли на штурм пророссийского телеканала

Националисты требуют закрытия канала и наказания его сотрудников, как людей продвигающих в стране пророссийскую политику.

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ