Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: Турция захотела передать США российские С-400 

Елена Прошина 31 минуту назад
Пока вы не уснули: Турция захотела передать США российские С-400
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Хабаровске возник дефицит бензина

Жители Хабаровска продают в интернете бензин по завышенной цене, а также места в очереди на заправках.
Читать новость полностью

Умер замглавврача омской больницы, где лечили Навального

Министерство здравоохранения Омской области
Медик в последнее время занимал должность заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации.
Читать новость полностью

Российские банки оказались под угрозой отключения от системы SWIFT

«Для экономики страны это окажется сильнейшим ударом», — признал генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
Читать новость полностью

Турция может передать США С-400 для изучения

Получение информации о технических характеристиках С-400 позволило бы США научиться обходить радары комплексов.
Читать новость полностью

В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального

Документ называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Его представили сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин.
Читать новость полностью

Путин подписал закон о «веселящем газе»

Пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.
Читать новость полностью

Пьяный скандал на российской атомной подлодке дошел до суда

Инцидент произошёл в июле 2020 года, когда экипаж «Карелии» оказался заперт на борту в связи с введенными из-за пандемии ограничениями. Замполит Константин Фролкин встретился с мичманом в медицинском кубрике. Последний попросил помочь в продлении договора соцнайма жилья, но в ответ услышал отборный мат.
Читать новость полностью

Меркель и Байден нашли компромисс по "Севпотоку — 2"

Руководство США полагает, что Германия может предложить компромиссный вариант, чтобы «лишить Россию стимула использовать СП-2 против Украины».
Читать новость полностью

Украинские националисты пошли на штурм пророссийского телеканала

Националисты требуют закрытия канала и наказания его сотрудников, как людей продвигающих в стране пророссийскую политику.
Читать новость полностью

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

При этом в Госдуме намерены следить за данной ситуацией, поскольку экономически многие россияне сильно пострадали, лишившись работы и бизнеса.
Читать новость полностью
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Комментарии 101
В мире , Крис Кунс , Бен Кардин , Уиллард Ромни , Марко Рубио , Ричард Дурбин , Госдума , Конгресс США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение