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Москва

Источник: Турция может передать США для изучения купленные у России системы С-400 

Аргументы Недели 27 минут назад
Турция может передать США С-400 для изучения
Фото: globallookpress.com
Турция может передать США для изучения комплексы С-400, приобретенные Анкарой у Российской Федерации. Соответствующий сценарий допускается в публикации, появившейся в СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, в американском Госдепартаменте заявили, что собираются урегулировать с турецкой стороной возникшие разногласия, причиной которых стала покупка Анкарой российских С-400, и продолжить сотрудничество. Авторы сайта выдвинули предположение, по которому Турция могла предложить Вашингтону изучить данные системы.
Получение информации о технических характеристиках С-400 позволило бы США научиться обходить радары комплексов, говорится в процитированном материале.
Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что самолеты ВКС РФ всю ночь наносили удары по поддерживаемым Турцией силам в сирийском Идлибе.
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Армия , Госдеп США , Идлиб , Сирия , США , Турция
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