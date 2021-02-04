Турция может передать США С-400 для изучения

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Как пишет ресурс Avia.pro, в американском Госдепартаменте заявили, что собираются урегулировать с турецкой стороной возникшие разногласия, причиной которых стала покупка Анкарой российских С-400, и продолжить сотрудничество. Авторы сайта выдвинули предположение, по которому Турция могла предложить Вашингтону изучить данные системы.

Получение информации о технических характеристиках С-400 позволило бы США научиться обходить радары комплексов, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что самолеты ВКС РФ всю ночь наносили удары по поддерживаемым Турцией силам в сирийском Идлибе.