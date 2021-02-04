В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального 

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«Законопроект [предусматривает] введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права», — говорится в сообщении.

Также авторы просят власти США выяснить, использовала ли Россия химическое и биологическое оружие.

Кроме того, санкции могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Авторы документа призывают Германию отказаться от поддержки проекта.

Ранее в Германии не исключили новых санкций из-за ситуации вокруг Навального.