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В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального 

Газета.Ru 19 минут назад
В Конгресс США внесли проект антироссийских санкций из-за Навального
Фото: ТАСС
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект, вводящий санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора Марко Рубио.
Документ называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Его представили сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин.

«Законопроект [предусматривает] введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права», — говорится в сообщении.

Также авторы просят власти США выяснить, использовала ли Россия химическое и биологическое оружие.
США вновь призвали освободить Навального
Кроме того, санкции могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Авторы документа призывают Германию отказаться от поддержки проекта.
Ранее в Германии не исключили новых санкций из-за ситуации вокруг Навального.
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В мире , Крис Кунс , Алексей Навальный , Бен Кардин , Уиллард Ромни , Марко Рубио , Ричард Дурбин , Конгресс США , РИА Новости
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