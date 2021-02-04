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Москва

Путин подписал закон о «веселящем газе» 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
Путин подписал закон о «веселящем газе»
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума одобрила штрафы за пропаганду «веселящего газа»
Так, пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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