Путин подписал закон о «веселящем газе» 

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Документ опубликован на официальном интернет -портале правовой информации.

Так, пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.