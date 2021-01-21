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Москва

Пока вы в маске: Россия готова бороться против COVID-19 вместе с США 

Елена Прошина 1 час назад

Российский посол заявил о "скепсисе" США по отношению к российским вакцинам

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия выразила готовность совместно с американской стороной разрабатывать препараты против заболевания. Однако тема вакцин оказалась политизирована в США, отметил дипломат.
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ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»

«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков

К настоящему моменту в Эстонии было произведено более 20 тысяч вакцинаций, из которых более 19 тысяч — первой дозой, 841 — второй. В основном прививки сейчас ставят медперсоналу и всем работникам больниц и скорой помощи.
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Минздрав изменил правила хранения вакцины "Спутник V"

теперь на рынок могут поставляться вакцины "Спутник V" с режимами хранения как от плюс двух до плюс восьми градусов, так и минус 18 градусов.
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Шварценеггеру сделали прививку от коронавируса в его машине

Арнольд Шварценеггер также призвал американцев к вакцинации фразой из "Терминатора". Читать новость полностью
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В мире , Видео , COVID-19 , Американский посол , Арнольд Шварценеггер , Анатолий Антонов , Минздрав РФ , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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