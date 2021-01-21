ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» 

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — заявили в фонде.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.