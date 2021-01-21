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Арнольд Шварценеггер сделал прививку, не выходя из машины 

Газета.Ru 1 час назад
Шварценеггеру сделали прививку от коронавируса в его машине
Фото: РИА Новости
Актер Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса не выходя из машины. Он призвал американцев к вакцинации фразой из "Терминатора", сообщает телеканал "360".

"Сегодня был хороший день. Никогда еще я не был так счастлив, стоя в очереди. Если вы имеете на это право, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на получение вакцины. Пойдем со мной, если хочешь жить!", — написал он в Instagram.

Видео с вакцинацией Шварценеггер опубликовал 20 января. Сначала актер процитировал фразу "Положи эту печеньку на место!" из фильма "Подарок на Рождество", где сыграл одну из главных ролей, но слово "печенька" изменил на иглу.
Медсестру эта фраза рассмешила и она сделала укол, Шварценеггеру даже не пришлось выходить из своей машины. После завершения процедуры он, обращаясь к своим подписчикам, произнес знаменитую фразу из "Терминатора" — "Идём со мной, если хочешь жить".
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В мире , Арнольд Шварценеггер
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