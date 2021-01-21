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Москва

Минздрав разрешил хранить «Спутник V» при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Минздрав изменил правила хранения вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС
Хранение и перевозка вакцины против нового коронавируса "Спутник V" теперь разрешена при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение вакцинного препарата одобрили в Минздраве РФ, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов", — сказал он на селекторном совещании с экспертами.

Мурашко добавил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины "Спутник V" с режимами хранения как от плюс двух до плюс восьми градусов, так и минус 18 градусов.
Эксперт заявил о преимуществе "Спутника V" перед другими вакцинами

"Начало выпуска вакцины "Спутник V" с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения", — отметил глава Минздрава.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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