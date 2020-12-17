Пока вы не уснули: Путин назвал Карабах частью Азербайджана 

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Британия обвинила Россию в проведении испытаний оружия в космосе
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания в космосе противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.
Армянские СМИ назвали дату отставки Пашиняна
Армянский премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает Aysor.am.
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг его деловой партнер Павел Фукс.
Путин заявил, что Карабах является частью Азербайджана
Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
Россия вошла в топ-3 перспективных экономик в рейтинге Bloomberg
Российская Федерация оказалась второй в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg, РБК. Первое место занял Таиланд, третье — Южная Корея.
Врачам понадобилась «неотложка» после прививки Pfizer в США
Два медицинских работника в американском штате Аляска получили неотложную помощь из-за аллергической реакции после прививки от коронавируса от компании Pfizer, сообщает The New York Times.
Гейтс и Безос инвестировали в стартап с российскими корнями
Cтартап ZeroAvia, специализирующийся на развитии авиации, работающей на водородном топливе, привлек $37,7 млн от правительства Великобритании, а также группы инвесторов.
Впервые зафиксирован радиосигнал от экзопланеты
С помощью радиотелескопа исследователи впервые зафиксировали радиосигнал от экзопланеты, вращающейся вокруг звезды в созвездии Волопаса. Это первый раз, когда от экзопланеты поймали радиоволну.
Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда
Из зала районного суда города Владимира сбежал 45-летний вор в законе Леван Абуладзе. В криминальных кругах мужчина больше известен как Леван Сухумский.
Шнуров нарушил меры безопасности на пресс-конференции Путина
Музыкант Сергей Шнуров не соблюдает эпидемические меры перед началом пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».