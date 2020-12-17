Пока вы не уснули: Путин назвал Карабах частью Азербайджана 

Все новости на карте

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Британия обвинила Россию в проведении испытаний оружия в космосе

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания в космосе противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.

Армянские СМИ назвали дату отставки Пашиняна

Армянский премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает Aysor.am.

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг его деловой партнер Павел Фукс.

Путин заявил, что Карабах является частью Азербайджана

Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Россия вошла в топ-3 перспективных экономик в рейтинге Bloomberg

Российская Федерация оказалась второй в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg, РБК. Первое место занял Таиланд, третье — Южная Корея.

Врачам понадобилась «неотложка» после прививки Pfizer в США

Два медицинских работника в американском штате Аляска получили неотложную помощь из-за аллергической реакции после прививки от коронавируса от компании Pfizer, сообщает The New York Times.

Гейтс и Безос инвестировали в стартап с российскими корнями

Cтартап ZeroAvia, специализирующийся на развитии авиации, работающей на водородном топливе, привлек $37,7 млн от правительства Великобритании, а также группы инвесторов.

Впервые зафиксирован радиосигнал от экзопланеты

С помощью радиотелескопа исследователи впервые зафиксировали радиосигнал от экзопланеты, вращающейся вокруг звезды в созвездии Волопаса. Это первый раз, когда от экзопланеты поймали радиоволну.

Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда

Из зала районного суда города Владимира сбежал 45-летний вор в законе Леван Абуладзе. В криминальных кругах мужчина больше известен как Леван Сухумский.

Шнуров нарушил меры безопасности на пресс-конференции Путина