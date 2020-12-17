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Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда 

Ura.Ru 18 минут назад
Из зала районного суда города Владимира сбежал 45-летний вор в законе Леван Абуладзе. В криминальных кругах мужчина больше известен как Леван Сухумский.
В 2016 году он был осужден на четыре года за наркотики и подделку документов и отбывал наказание в тюрьме «Владимирский централ». Через четыре года по приговору Октябрьского суда Абуладзе отправили в спецприемник для иностранных нелегалов, чтобы затем депортировать его из России.
Однако 14 сентября против вора в законе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). Обвиняемому могли назначить срок заключения до 15 лет.

«17 декабря, когда Абдулазе привезли в суд для продления сроков, отпросившись справить нужду, он скрылся в неизвестном направлении прямо из зала суда», — передает ИА «Прайм Крайм».

Ранее стало известно, что люди бывшего авторитета Трофы ограбили в Екатеринбурге бизнесмена. Предприниматель Евгений Пономарев, который почти год назад стал жертвой махинации, опознал своих обидчиков и рассказал подробности этого преступления.
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Происшествия , Видео , Евгений Пономарев
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