Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана . Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что "сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала", и, имея в виду это обстоятельство, "Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан".

Президент не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил.

"Ситуация вышла из под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, — отметил он. — Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт".

Режим прекращения огня

Президент заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированное после вступления в силу подписанного 9 ноября совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе, было единичным. Путин надеется, что подобных случаев больше не будет.

"Те вспышки нарушения прекращения огня — оно было только однажды. Надеюсь, что единичный случай и останется единичным, [что] удастся все-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам, при нашем [ли] посредничестве, при посредничестве Минской группы [ОБСЕ] — это не важно, главное, чтобы процесс начался и был положительно завершен", — сказал он в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Российские миротворцы

Путин не исключил возможности увеличения численности российских миротворцев в Карабахе, но подчеркнул, что для этого необходимо согласие и Азербайджана, и Армении.

"Что касается увеличения количества наших миротворцев, — сказал он, — то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной, потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев, это количество согласовано".

При этом Путин отметил, что люди "и с одной стороны, и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию, и это вопрос чисто технического характера". "Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем, если нет — то, значит, тогда делать не будем", — сказал президент.