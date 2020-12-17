С помощью радиотелескопа исследователи впервые зафиксировали радиосигнал от экзопланеты, вращающейся вокруг звезды в созвездии Волопаса.

Это первый раз, когда от экзопланеты поймали радиоволну. Однако, внеземная жизнь тут не при чем — излучение генерирует магнитное поле газового гиганта, расположенного всего в 50 световых годах от Земли.

Используя радиотелескоп LOFAR в Нидерландах , ученые смогли обнаружить всплеск излучения от звездной системы, содержащей так называемый горячий Юпитер — гигантский газовый гигант, который близок к тому, чтобы стать звездой. Исследователи также наблюдали две других экзопланеты, от которых исходит радиоизлучение. Ими оказались небесные тела в системах 55 Рака и Ипсилон Андромеды. Но только экзопланетная система Тау Волопаса, находящаяся примерно в 51 световом году от Земли, имела интенсивное радиоизлучение. По словам ученых, его источником может быть магнитное поле планеты.

Два года назад ученые исследовали сигнатуру радиоизлучения Юпитера и смогли построить модель, которая позволила сымитировать сигнатуры юпитероподобных экзопланет. Эти результаты стали образцом для поиска радиоизлучения экзопланет, находящихся на расстоянии от 40 до 100 световых лет. После почти 100-часового радиообследования исследователи смогли зафиксировать предсказанный сигнал от небесного тела в системе Тау Волопаса.

Астрономы попытались исключить все факторы и оказалось, что сигнал с большой вероятностью исходит именно от планеты. Чтобы точно подтвердить это, авторам предстоит провести несколько дополнительных наблюдений. Теперь ученые планируют провести исследование с помощью еще нескольких радиотелескопов. Если сигнал действительно существует, то он станет первым излучением в радиодиапазоне, который человечеству удалось поймать от экзопланеты.