Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Астрономы зафиксировали радиосигнал от экзопланеты 

Популярная механика 56 минут назад
С помощью радиотелескопа исследователи впервые зафиксировали радиосигнал от экзопланеты, вращающейся вокруг звезды в созвездии Волопаса.
Это первый раз, когда от экзопланеты поймали радиоволну. Однако, внеземная жизнь тут не при чем — излучение генерирует магнитное поле газового гиганта, расположенного всего в 50 световых годах от Земли.
Используя радиотелескоп LOFAR в Нидерландах, ученые смогли обнаружить всплеск излучения от звездной системы, содержащей так называемый горячий Юпитер — гигантский газовый гигант, который близок к тому, чтобы стать звездой. Исследователи также наблюдали две других экзопланеты, от которых исходит радиоизлучение. Ими оказались небесные тела в системах 55 Рака и Ипсилон Андромеды. Но только экзопланетная система Тау Волопаса, находящаяся примерно в 51 световом году от Земли, имела интенсивное радиоизлучение. По словам ученых, его источником может быть магнитное поле планеты.
Два года назад ученые исследовали сигнатуру радиоизлучения Юпитера и смогли построить модель, которая позволила сымитировать сигнатуры юпитероподобных экзопланет. Эти результаты стали образцом для поиска радиоизлучения экзопланет, находящихся на расстоянии от 40 до 100 световых лет. После почти 100-часового радиообследования исследователи смогли зафиксировать предсказанный сигнал от небесного тела в системе Тау Волопаса.
Астрономы попытались исключить все факторы и оказалось, что сигнал с большой вероятностью исходит именно от планеты. Чтобы точно подтвердить это, авторам предстоит провести несколько дополнительных наблюдений. Теперь ученые планируют провести исследование с помощью еще нескольких радиотелескопов. Если сигнал действительно существует, то он станет первым излучением в радиодиапазоне, который человечеству удалось поймать от экзопланеты.
Популярная механика: последние новости
Создан электрод для нового поколения литий-ионных аккумуляторов Создан электрод для нового поколения литий-ионных аккумуляторов До Земли дошло облако плазмы после вспышки на Солнце До Земли дошло облако плазмы после вспышки на Солнце Ученые создали оптические волны с обращением времени Ученые создали оптические волны с обращением времени
Комментарии 11
Наука и техника , Видео , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай повторил прорыв СССР
00:22
Китай повторил прорыв СССР
Наука и техника
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
01:43
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
Общество
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
Армия
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
01:03
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
Политика
Больше видео