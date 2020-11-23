Пока вы в маске: миру грозит холодная война из-за COVID 

Каждый пятый житель России (20%) предлагает заменить иностранное слово «локдаун» синонимом «изоляция», провидит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Использовать слово «карантин» вместо «локдауна» примзывают 15% опрошенных, нецензурное слово — 10%. Хотят заменять «локдаун» на «ограничение». 7% граждан, на самоизоляцию — 5%, на «блокировку» — 4%, на «запрет» и «домашний арест» — по 2%.

Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике, но сильнее всех — по отношениям между Китаем и США. У них испортились отношения, возможна новая холодная война, сказал на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) программный директор этого совета Иван Тимофеев

«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — цитирует РБК Тимофеева.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в постановление о санитарно-эпидемиологических правилах. Теперь его действие продлено до 2022 года. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на документ.

«В новой версии постановления отмечается, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Российские вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус. О правилах тестирования на COVID-19 врачей опросил РБК.

Перед сдачей теста пациентам рекомендуется не курить, не пить воду и не сморкаться. Для лаборатории также есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выздоровел от коронавируса.