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Пока вы в маске: миру грозит холодная война из-за COVID 

Сергей Василенок 54 минуты назад

Россияне предложили синонимы слову «локдаун»

Каждый пятый житель России (20%) предлагает заменить иностранное слово «локдаун» синонимом «изоляция», провидит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Использовать слово «карантин» вместо «локдауна» примзывают 15% опрошенных, нецензурное слово — 10%. Хотят заменять «локдаун» на «ограничение». 7% граждан, на самоизоляцию — 5%, на «блокировку» — 4%, на «запрет» и «домашний арест» — по 2%.
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Коронавирус приведет к холодной войне

Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике, но сильнее всех — по отношениям между Китаем и США. У них испортились отношения, возможна новая холодная война, сказал на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) программный директор этого совета Иван Тимофеев.

«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — цитирует РБК Тимофеева.

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Больше года: Сколько россиянам еще носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в постановление о санитарно-эпидемиологических правилах. Теперь его действие продлено до 2022 года. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на документ.

«В новой версии постановления отмечается, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

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Названы главные ошибки при сдаче теста на COVID-19

Российские вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус. О правилах тестирования на COVID-19 врачей опросил РБК.
Перед сдачей теста пациентам рекомендуется не курить, не пить воду и не сморкаться. Для лаборатории также есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.
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Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выздоровел от коронавируса.

"Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус", — сообщил он на своей странице в Facebook.

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В мире , Видео , Анна Попова , Владимир Зеленский , Иван Тимофеев , Роспотребнадзор , РБК , ИТАР-ТАСС
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