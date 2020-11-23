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Из-за коронавируса может начаться холодная война. Заявление Совета, созданного Медведевым 

Ura.Ru 1 час назад
Коронавирус приведет к холодной войне
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике, но сильнее всех — по отношениям между Китаем и США. У них испортились отношения, возможна новая холодная война, сказал на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) программный директор этого совета Иван Тимофеев.

«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — цитирует РБК Тимофеева.

Докладчик также уверен, что отчасти в этом виноват и коронавирус. В частности, США обвиняла КНР в его распространении.
По мнению Тимофеева, все это изменит роль США на Ближнем Востоке. США будут сокращать там военное присутствие при одновременном сохранении своего влияния.
В феврале 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший в это время пост президента РФ, подписал распоряжение «О создании некоммерческого партнерства „Российский совет по международным делам“». Сейчас в совет входят представители научных сообществ, политики, редакторы. Среди них оказались пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и космонавт Валентина Терешкова.
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Комментарии 3
В мире , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Валентина Терешкова , Владимир Путин , Иван Тимофеев , РБК
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