Коронавирус приведет к холодной войне

Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике, но сильнее всех — по отношениям между Китаем и США. У них испортились отношения, возможна новая холодная война, сказал на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) программный директор этого совета Иван Тимофеев.
«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — цитирует РБК Тимофеева.
Докладчик также уверен, что отчасти в этом виноват и коронавирус. В частности, США обвиняла КНР в его распространении.
По мнению Тимофеева, все это изменит роль США на Ближнем Востоке. США будут сокращать там военное присутствие при одновременном сохранении своего влияния.
В феврале 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший в это время пост президента РФ, подписал распоряжение «О создании некоммерческого партнерства „Российский совет по международным делам“». Сейчас в совет входят представители научных сообществ, политики, редакторы. Среди них оказались пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и космонавт Валентина Терешкова.