Коронавирус приведет к холодной войне

Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике, но сильнее всех — по отношениям между Китаем США . У них испортились отношения, возможна новая холодная война, сказал на заседании Российского совета по международным делам (РСМД) программный директор этого совета Иван Тимофеев

«Вашингтон играет роль инициатора новой холодной войны», — цитирует РБК Тимофеева.

Докладчик также уверен, что отчасти в этом виноват и коронавирус. В частности, США обвиняла КНР в его распространении.

По мнению Тимофеева, все это изменит роль США на Ближнем Востоке. США будут сокращать там военное присутствие при одновременном сохранении своего влияния.