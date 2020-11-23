Больше года: Сколько россиянам еще носить маски

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Масочный режим и социальную дистанцию в России продлили до 2022 года 

Zab.ru 12 минут назад
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Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в постановление о санитарно-эпидемиологических правилах. Теперь его действие продлено до 2022 года. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на документ.

«В новой версии постановления отмечается, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также изменилась выписка на амбулаторное лечение: теперь пациентов будут отпускать из медучреждений до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР. Исключение составят люди, проживающие в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
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Общество , Политика , Человек года , Продлить жизнь , Масочный режим , Анна Попова , Роспотребнадзор
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