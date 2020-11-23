Больше года: Сколько россиянам еще носить маски

«В новой версии постановления отмечается, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также изменилась выписка на амбулаторное лечение: теперь пациентов будут отпускать из медучреждений до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР. Исключение составят люди, проживающие в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.