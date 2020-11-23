Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Российские граждане предложили синонимы слову «локдаун» 

ИА Regnum 52 минуты назад
Россияне предложили синонимы слову «локдаун»
Фото: ТАСС
Каждый пятый житель России (20%) предлагает заменить иностранное слово «локдаун» синонимом «изоляция», провидит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Использовать слово «карантин» вместо «локдауна» примзывают 15% опрошенных, нецензурное слово — 10%. Хотят заменять «локдаун» на «ограничение». 7% граждан, на самоизоляцию — 5%, на «блокировку» — 4%, на «запрет» и «домашний арест» — по 2%.
Считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна», 3% граждан. Среди других предложений: «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор», «тюрьма» (18%).
Опрос проведен 18 ноября 2020 года. Опрошены: 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.
Как сообщало ИА REGNUM, Британский словарь назвал «локдаун» словом года. Глава ДЛППР Владимир Жириновский раскритиковал использование этого иностранного слова.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
ИА Regnum: последние новости
Жители РФ перечислили худшие подарки на Новый год Жители РФ перечислили худшие подарки на Новый год Опыт Югры в предоставлении услуг без чиновников перенимают регионы России Опыт Югры в предоставлении услуг без чиновников перенимают регионы России Около половины избирателей в США хотят, чтобы Трамп сдался Около половины избирателей в США хотят, чтобы Трамп сдался
Социология , Общество , Владимир Жириновский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
00:44
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
В мире Общество
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
02:14
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
00:54
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение