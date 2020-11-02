Пока вы в маске: коронавирус привел к панике в Европе 

Красноярский доктор Елизавета Бойцова, которая руководила приемным покоем базового инфекционного госпиталя краевой больницы, спустя шесть месяцев выходит из «красной зоны», рассказал главврач больницы Егор Корчагин.
Обстановка с эпидемией коронавируса в Европе может повлечь серьёзную политическую нестабильность. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
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Коронавирус при низких температурах замораживается, но в дальнейшем способен восстанавливать свою активность, передает РИА Новости.
Распространение коронавирусной инфекции и ограничения, связанные с ней, имеют одну положительную сторону — это отношение к экологии.
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Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим "мягкого" локдауна, режима ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, второй раз с начала пандемии.
КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
За сутки в России подтверждены 238 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 28 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.