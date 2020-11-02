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Пока вы в маске: коронавирус привел к панике в Европе 

Сергей Василенок 2 часа назад

Врач больницы РФ покинула «красную зону» спустя полгода

Красноярский доктор Елизавета Бойцова, которая руководила приемным покоем базового инфекционного госпиталя краевой больницы, спустя шесть месяцев выходит из «красной зоны», рассказал главврач больницы Егор Корчагин.
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«Законопослушные граждане превращаются в мародёров»

Обстановка с эпидемией коронавируса в Европе может повлечь серьёзную политическую нестабильность. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
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Эксперты оценили влияние низких температур на COVID-19

nsn.fm
Коронавирус при низких температурах замораживается, но в дальнейшем способен восстанавливать свою активность, передает РИА Новости.
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У COVID-19 раскрыли неожиданный положительный эффект

Распространение коронавирусной инфекции и ограничения, связанные с ней, имеют одну положительную сторону — это отношение к экологии.
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Германия переходит в режим "мягкого" локдауна

© AFP/ Christof Stache
Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим "мягкого" локдауна, режима ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, второй раз с начала пандемии.
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Китай поблагодарил Россию за поддержку

КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
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В России за сутки умерли 238 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 238 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 28 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В мире , Видео , Дмитрий Журавлев , РИА Новости , Национальная Служба Новостей , France-Presse , Reuters
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