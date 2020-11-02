«Законопослушные граждане превращаются в мародёров»

«Отказ от традиционной морали — это тоже страх. Мародёрами становятся те, кто раньше были абсолютно законопослушными гражданами. В отличие от Америки, где это в основном афроамериканцы, которые и раньше большой законностью не отличались, в Европе это законопослушные граждане. Но они боятся. Испуганный обыватель — страшная сила. Когда-то испуганный обыватель привёл Гитлера к власти», — указал он.