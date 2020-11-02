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Европа и коронавирус: «законопослушные граждане превращаются в мародёров»

ИА Regnumиещё 3
23 часа назад
Обстановка с эпидемией коронавируса в Европе может повлечь серьёзную политическую нестабильность. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
«Законопослушные граждане превращаются в мародёров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Страх выражается в немотивированной агрессии, во-первых, и в желании как можно больше унести домой, чтобы пережить тяжёлый период, во-вторых», — заявил Журавлев.
«Отказ от традиционной морали — это тоже страх. Мародёрами становятся те, кто раньше были абсолютно законопослушными гражданами. В отличие от Америки, где это в основном афроамериканцы, которые и раньше большой законностью не отличались, в Европе это законопослушные граждане. Но они боятся. Испуганный обыватель — страшная сила. Когда-то испуганный обыватель привёл Гитлера к власти», — указал он.
Отметим, что, например, в Испании протесты против связанных с распространением коронавируса карантинных мер в различных городах проходят с 27 октября. В настоящее время они уже переросли в беспорядки. В городах Леон и Логроньо произошли первые инциденты в ночь на 2 ноября: там протестующие с криками «свобода!» переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их содержимое, а также наносили повреждения автомобилям.
В мире,Дмитрий Журавлев,
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