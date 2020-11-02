Врач больницы РФ покинула «красную зону» спустя полгода

«Это было невероятно сложно, за гранью моих возможностей. Я сделала все от меня возможное для этого госпиталя. На 300 койках госпитализировала 500 человек. Дала глоток кислорода приемному отделению в виде времянок. Сегодня отдала свою последнюю кушетку (на которой жила с 27.03.20) для больного. Мне больше нечего дать этому заведению. Извините если с кем-то была груба или не права. Прошу не судить строго», — отметила Бойцова.