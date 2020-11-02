У COVID-19 раскрыли неожиданный положительный эффект 

Распространение коронавирусной инфекции и ограничения, связанные с ней, имеют одну положительную сторону — это отношение к экологии. Об этом, как сообщает PRIMPRESS, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

В интервью радио Sputnik он отметил, что пандемия «положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане».

По его словам, специалисты оценили долгосрочные последствия ковида, оказалось, что люди совершенно иначе стали относится к окружающей среде — закрытие границ показало, что люди стали бережнее относится к тому месту, где они живут.

«Люди стали меньше передвигаться на автомобилях, меньше выходить из дома, работая на удалении», — отметил он.

Специалист также рассказал, что «и для природы нанесен огромный вред — люди стали больше мусорить, выкидывая одноразовые маски и упаковки от санитайзеров».