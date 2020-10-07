Пока вы не уснули: Путин прервал молчание по Карабаху 

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Россия объявила в розыск Тихановскую

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на базу данных разыскиваемых лиц МВД РФ

Россия оказалась перед тяжелым выбором на Кавказе

К четвертому дню предыдущего крупного противостояния — Апрельской войны 2016 года — Кремль уже созвал встречу между руководителями оборонных ведомств двух стран и договорился о прекращении огня.

Турция пригрозила России на Черном море

Турция разместила зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» напротив России. Об этом рассказал турецкий журналист Реджеп Сойлу.

«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста

Президент России Владимир Путин отказался сообщать подробности о своей семье, отметив, что спрашивавший о них журналист не понимает, что такое вопросы безопасности.

Польша ударила по «Газпрому» и «Северному потоку — 2»

Польский антимонопольный регулятор Uokik оштрафовал российский «Газпром» на 7,6 млрд долларов по делу о «Северном потоке — 2».

Путин прервал молчание по Карабаху

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Из российского региона срочно эвакуируют людей из-за взрывов

Жителей более 10 сел эвакуируют из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале в Рязанской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

Исинбаева объяснила свой конфуз перед Путиным

Знаменитая российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) Елена Исинбаева записала видео, на котором объяснилась за свою путанную речь перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Это уже происходит: россиян предупредили о девальвации

Девальвация рубля идет с июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова

Россияне нашли способ заработать на пенсию

Более 50% россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, еще у 12% населения уже есть накопления на старость.