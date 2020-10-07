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Пока вы не уснули: Путин прервал молчание по Карабаху 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Путин прервал молчание по Карабаху
Фото: РИА Новости
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В мире , Диана Степанова , Светлана Тихановская , Елена Исинбаева , Владимир Путин , Газпром , МЧС , МВД , ИА REGNUM , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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