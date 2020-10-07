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Путин прервал молчание по Карабаху

Павел Тиунов
21 минуту назад
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает «Вести.ru». Национальный лидер подчеркнул, что озабочен эскалацией конфликта в Закавказье.
Путин дал обширный комментарий в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что все участники событий – не чужие россиянам люди, поскольку в РФ проживает около 2 миллиона армян и столько же азербайджанцев.
«Гибель людей, большие потери с обеих сторон – это огромная трагедия», - отметил президент.
По его словам, очевидно, что конфликт в ближайшее время не будет разрешен, но все равно в очередной раз призвал стороны к прекращению огня. При этом он напомнил, что у России, как члена ОДКБ, есть определенные обязательства перед Арменией, однако Москва не торопится оказывать армянам военную помощь, поскольку боевые действия идут не на территории их страны.
Путин подчеркнул, что у руководства республики вопросов к российским властям по этому поводу не возникает.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты предположили, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян слишком часто звонит Владимиру Путину. По мнению представителей СМИ, армянские власти настаивают, чтобы Россия вмешалась в их противостояние с Азербайджаном за Нагорный Карабах.
Политика,Видео,Война, Карабах,Никол Пашинян,Павел Зарубин,Владимир Путин,
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