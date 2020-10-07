Путин прервал молчание по Карабаху

По его словам, очевидно, что конфликт в ближайшее время не будет разрешен, но все равно в очередной раз призвал стороны к прекращению огня. При этом он напомнил, что у России, как члена ОДКБ, есть определенные обязательства перед Арменией, однако Москва не торопится оказывать армянам военную помощь, поскольку боевые действия идут не на территории их страны.