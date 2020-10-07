Путин прервал молчание по Карабаху

По его словам, очевидно, что конфликт в ближайшее время не будет разрешен, но все равно в очередной раз призвал стороны к прекращению огня. При этом он напомнил, что у России, как члена ОДКБ, есть определенные обязательства перед Арменией, однако Москва не торопится оказывать армянам военную помощь, поскольку боевые действия идут не на территории их страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты предположили, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян
слишком часто звонит Владимиру Путину. По мнению представителей СМИ, армянские власти настаивают, чтобы Россия вмешалась в их противостояние с Азербайджаном за Нагорный Карабах.