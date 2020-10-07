«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста 

Президент России Владимир Путин отказался сообщать подробности о своей семье, отметив, что спрашивавший о них журналист не понимает, что такое вопросы безопасности. Новую часть интервью «20 вопросов Владимиру Путину» ТАСС опубликовало в его день рождения, 7 октября.

Президента России в интервью рассказал о своей семье. Однако отказался отвечать на уточняющие вопросы журналиста. После чего, заметив его реакцию, Путин подчеркнул, что зря тот «хрюкает».

«Не хрюкаю, а покашливаю», — пояснил бравший интервью Андрей Ванденко.

«Покашливать нечего», — отреагировал глава государства.

Он заметил, что журналист не живет жизнью президента и не понимает, какую информацию можно раскрывать.

«Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — пояснил Владимир Путин.

Как сообщал «Рамблер», в день своего 68-летия Путин планирует провести более десятка международных телефонных разговоров. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оставшуюся часть дня он посвятит друзьям, родным и близким.