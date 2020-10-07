Турция пригрозила России на Черном море

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. Некоторое время назад стало известно о намерении Анкары задействовать эти ЗРК в ходе учений сил противовоздушной обороны, которые пройдут 5-16 октября на полигоне в районе города Самсуна на побережье Черного моря.