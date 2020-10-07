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Турция пригрозила России на Черном море

Артём Кульша
21 минуту назад
Турция разместила зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» напротив России. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», рассказал турецкий журналист Реджеп Сойлу.
Турция пригрозила России на Черном море
Фото: ReutersReuters
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. Некоторое время назад стало известно о намерении Анкары задействовать эти ЗРК в ходе учений сил противовоздушной обороны, которые пройдут 5-16 октября на полигоне в районе города Самсуна на побережье Черного моря.
«Иронично, что Турция будет тестировать С-400 в Черном море прямо напротив России», — отметил Сойлу.
В свою очередь, политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что размещение С-400 на черноморском побережье характеризует готовность Турции использовать новейшие высокотехнологичные комплексы в интересах геополитических изменений в пользу неоосманской империи.
«Турция в акватории Черного моря весьма активно поддерживает Украину. Она весьма активно поддерживает Азербайджан», — добавил он.
В мире,Оружие,Андрей Кошкин,Россия,Турция,
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