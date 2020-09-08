Пока вы не уснули: России дали мрачный прогноз 

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Ефремов получил 8 лет
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным сходом в центре Москвы.
Украина пойдет в Гаагу против России
Генпрокуратура Украины передаст в Международный уголовный судматериалы по Иловайской трагедии для решения вопроса об открытии производства
РФ помиловала «атаковавший» Крым корабль НАТО
Средства радиоэлектронного противодействия (РЭП) Россиимогли в два счета потушитькорабль Военно-морских сил (ВМС) Франции, атаковавший зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Крыму.
Истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком сбили
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber.
В РФ разгорелся спор из-за новогодних каникул
Представители партий рассказали о своем представлении о длинных выходных в начале года.
Три выстрела в голову: бизнесмена РФ жестоко убили
Правоохранители расследуют убийство предпринимателя в Дмитрове, которому три раза выстрелили в голову из револьвера.
Китай приготовил «кирдык» России
Политолог Андрей Перла предупредил, что китайский ответ на санкции США может нанести удар по России и обрушить цены на нефть и газ.
Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к дальнейшей интеграции с Россией. Об этом глава государства высказался в интервью российским журналистам 8 сентября, назвав условия, при которых это будет возможно.
Медведев предложил платить россиянам просто так
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку не зависимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.
Застоя не избежать! России озвучили мрачный прогноз
России нужны темпы роста ВВП в 2-3 раза выше, чем заложенные в план восстановления экономики 2-2,5%, иначе не избежать застоя