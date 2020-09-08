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Пока вы не уснули: России дали мрачный прогноз 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: России дали мрачный прогноз
Фото: ТАСС
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В мире , Дмитрий Медведев , Михаил Ефремов , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Единая Россия , ФСИН , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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