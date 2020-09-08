«Нет смысла делать такие длинные каникулы в зимний период. Отдыхать можно с 1 по 3 января, а дополнительные выходные делать между 1 и 9 мая. Это было бы разумно: уже весна, надо повозиться на даче, навести порядок, покрасить, побелить… Людям есть, чем заняться. А в Новый год, ну дети покатаются на лыжах… Сейчас ситуация тяжелая: денег нет, минимальные пенсии и зарплаты нищенские. У нас спад производства катастрофический, каждая пятая компания развалилась, треть малого бизнеса накрылась. Сейчас надо думать, как вылазить из этой ямы. А те, кто желает кататься на лыжах — пускай катаются на доброе здоровье», — считает Зюганов.