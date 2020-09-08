Восемь лет

Как сообщал «Рамблер», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался. Прокуратура просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы.

Сегодня Пресненский суд Москвы признал актера виновным.

«Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима», — огласила приговор судья Елена Абрамова.

Михаил Ефремов будет взят под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

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