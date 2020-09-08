Три выстрела в голову: бизнесмена РФ жестоко убили

Правоохранители расследуют убийство предпринимателя в Дмитрове , которому три раза выстрелили в голову из револьвера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело 34-летнего бизнесмена было найдено в его автомобиле 16 июля. Установлено, что он был убит тремя выстрелами в голову из револьвера.

Среди версий рассматривается заказное убийство. На причастность к нему проверяются бывшие компаньоны бизнесмена, в том числе и его одноклассник и очень близкий друг.

При этом известно, что погибшего заставили выйти из дела, и он даже писал заявление в управление по борьбе с экономическими преступлениями.

«Рамблер» писал, что ранее москвичку заподозрили в заказном убийстве мужа. По версии следствия, она наняла иностранца, чтобы расправиться с супругом, а тот уговорил своего соотечественника ему в этом помочь.