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Три выстрела в голову: российского бизнесмена жестоко убили 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Три выстрела в голову: бизнесмена РФ жестоко убили
Фото: depositphotos.com
Правоохранители расследуют убийство предпринимателя в Дмитрове, которому три раза выстрелили в голову из револьвера. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, тело 34-летнего бизнесмена было найдено в его автомобиле 16 июля. Установлено, что он был убит тремя выстрелами в голову из револьвера.
Среди версий рассматривается заказное убийство. На причастность к нему проверяются бывшие компаньоны бизнесмена, в том числе и его одноклассник и очень близкий друг.
При этом известно, что погибшего заставили выйти из дела, и он даже писал заявление в управление по борьбе с экономическими преступлениями.
«Рамблер» писал, что ранее москвичку заподозрили в заказном убийстве мужа. По версии следствия, она наняла иностранца, чтобы расправиться с супругом, а тот уговорил своего соотечественника ему в этом помочь.
Происшествия , Дмитров
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