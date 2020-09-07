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Пока вы не уснули: Запад объявляет «охоту на россиян» 

Сергей Василенок 26 минут назад
Пока вы не уснули: Запад начнет «охоту на россиян»
Фото: ТАСС
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Скандал между РФ и Сербией получил продолжение

Посол России был вызван в МИД Сербии для «устного разъяснения» ситуации с постом официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости.
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ООН "определились" с принадлежностью Крыма

Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма должны отвечать как Россия, так и Украина. Об этом сообщает РИА Новости.
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Мария Колесникова похищена в центре Минска

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего пишет Tut. by.
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Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР

Стало известно о переносе операции по ликвидации незаконных сооружений ВСУ. Как сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, глава ДНР Денис Пушилин распорядился отсрочить начало операции на более поздний срок.
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ФРГ поставила РФ условие по «Северному потоку-2»

Россия должна сделать вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока — 2".
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Безработным предложили новое пособие

Безработные граждане России должны получать безусловный базовый доход во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил сенатор Андрей Кутепов.
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Гонка свадебного кортежа закончилась гибелью россиян

В Ингушетии трое россиян насмерть разбились во время гонки свадебного кортежа — ее участники стремились занять почетное место рядом с автомобилем невесты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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На Западе объявят «охоту на россиян»

Политолог Владимир Корнилов заявил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального на Западе планируют объявить «охоту на россиян». Об этом он написал в своем твиттере.
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Семью московской чиновницы нашли расстрелянной

В подмосковной деревне Вороново полицейские обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями.
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Появились новости о состоянии Певцова

Народного артиста России Дмитрия Певцова выпишут из больницы в ближайшее время. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил директор актера Евгений Коротаев.
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Комментарии 10
В мире , Эдуард Басурин , Дмитрий Певцов , Андрей Кутепов , Денис Пушилин , Алексей Навальный , Владимир Корнилов , Мария Захарова , Евгений Коротаев , Мария Колесникова , МИД , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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