Пока вы не уснули: Запад начнет «охоту на россиян»

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Скандал между РФ и Сербией получил продолжение
Посол России был вызван в МИД Сербии для «устного разъяснения» ситуации с постом официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости.
ООН "определились" с принадлежностью Крыма
Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма должны отвечать как Россия, так и Украина. Об этом сообщает РИА Новости.
Мария Колесникова похищена в центре Минска
Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего пишет Tut. by.
Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР
Стало известно о переносе операции по ликвидации незаконных сооружений ВСУ. Как сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, глава ДНР Денис Пушилин распорядился отсрочить начало операции на более поздний срок.
ФРГ поставила РФ условие по «Северному потоку-2»
Россия должна сделать вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока — 2".
Безработным предложили новое пособие
Безработные граждане России должны получать безусловный базовый доход во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил сенатор Андрей Кутепов.
Гонка свадебного кортежа закончилась гибелью россиян
В Ингушетии трое россиян насмерть разбились во время гонки свадебного кортежа — ее участники стремились занять почетное место рядом с автомобилем невесты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На Западе объявят «охоту на россиян»
Политолог Владимир Корнилов заявил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального на Западе планируют объявить «охоту на россиян». Об этом он написал в своем твиттере.
Семью московской чиновницы нашли расстрелянной
В подмосковной деревне Вороново полицейские обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями.
Появились новости о состоянии Певцова
Народного артиста России Дмитрия Певцова выпишут из больницы в ближайшее время. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил директор актера Евгений Коротаев.