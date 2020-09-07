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Глава ДНР перенёс операцию по уничтожению незаконных сооружений Украины 

News.ru и ещё 3 18 минут назад
Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР
Фото: ТАСС
Стало известно о переносе операции по ликвидации незаконных сооружений ВСУ. Как сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, глава ДНР Денис Пушилин распорядился отсрочить начало операции на более поздний срок.
После доклада Главе Донецкой Народной Республики о происходящем в районе населённого пункта Шумы, им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года, — сообщил он.
Он напомнил, что у украинской стороны есть шанс до 22:00 8 сентября предоставить Донецку отчёт о том, что все укрепления, которые противоречат дополнительным мерам по усилению режима прекращения огня, были исправлены, передаёт argumenti.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что Пушилин отдал приказ по уничтожению инженерных сооружений у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены там в нарушение договорённостей. Политик также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Армия , Конфликты , Украина , Эдуард Басурин , Денис Пушилин , газета "Аргументы недели"
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