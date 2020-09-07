Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР

Стало известно о переносе операции по ликвидации незаконных сооружений ВСУ. Как сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин , глава ДНР Денис Пушилин распорядился отсрочить начало операции на более поздний срок.

После доклада Главе Донецкой Народной Республики о происходящем в районе населённого пункта Шумы, им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года, — сообщил он.

Он напомнил, что у украинской стороны есть шанс до 22:00 8 сентября предоставить Донецку отчёт о том, что все укрепления, которые противоречат дополнительным мерам по усилению режима прекращения огня, были исправлены, передаёт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушилин отдал приказ по уничтожению инженерных сооружений у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены там в нарушение договорённостей. Политик также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.