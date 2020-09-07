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Семью московской чиновницы нашли расстрелянной в деревне 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Семью московской чиновницы нашли расстрелянной
Фото: ТАСС
В подмосковной деревне Вороново полицейские обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Народ звереет»: семья чиновника найдена мертвой
По его словам, погибшими оказались сотрудница управы одного из московских районов и ее родственники — мать и дядя. Полицейские установили, что конфликт в семье чиновницы разгорелся из-за раздела имущества. 71-летний мужчина пришел в дом к племяннице и ее матери и расстрелял женщин. От полученных травм они скончались на месте. Убив родственниц, мужчина покончил с собой.
Ранее сообщалось, что москвич убил жену, ее двух братьев и тещу ради денег за квартиру. Мужчина присвоил себе семь миллионов рублей от продажи недвижимости своей супруги, а в 2011 году застрелил ее. Спустя три года он заказал убийство тещи за 300 тысяч рублей, а затем и убийство старшего брата жены за 150 тысяч рублей. Младшего брата супруги мужчина убил сам. Москвича приговорили к пожизненному лишению свободы.
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Происшествия , Криминал , МВД , Комсомольская правда
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