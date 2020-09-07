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Директор Певцова рассказал о его состоянии здоровья 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Появились новости о состоянии Певцова
Фото: ТАСС
Народного артиста России Дмитрия Певцова выпишут из больницы в ближайшее время. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил директор актера Евгений Коротаев.

— Его состояние улучшилось, — цитирует директора артиста агентство городских новостей «Москва».

Ранее о госпитализации Певцова сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Сам актер сказал, что предварительно ему поставили диагноз «пневмония». Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В связи с госпитализацией Певцова в театре «Ленком» отменили спектакли, где был задействован артист. Актер подчеркнул, что испытывает недомогание, но не стал жаловаться на свое здоровье. Вместо спектакля «Капкан», где должен играть артист, 2 сентября пройдет постановка «Ва-банк». Также отменены спектакли «Женитьба» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Евгений Коротаев , АГН "Москва"
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