Пока вы не уснули: Лукашенко стравил Кремль и НАТО

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СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Южнокорейские журналисты полагают, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру Ким Ё Чжон, заподозрив в ней политического соперника.
Над рублем нависла тройная угроза
Риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними — пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август.
"Мы крайне обеспокоены заявлениями Путина"
Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
ЦБ раскрыл шулерскую схему: Россиян обирали на пустом месте
Центробанк России выяснил, что ряд финансовых организаций неправомерно брал комиссии с клиентов за перечисление на их счет потребительского займа.
«Это ужасный позор»: скандальная победа РФ
Шахматная олимпиада, из-за пандемии коронавируса проходившая в онлайн-формате, завершилась скандалом.
Лукашенко стравливает Кремль с НАТО
Продолжающиеся уже более трёх недель протесты в Белоруссии добавляют напряжённости международным отношениям.
Страна Европы откажется от антироссийского курса
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
В Москве расстреляли автомобиль водителя Управления делами президента России. Видеозапись с места случившегося опубликовал Telegram-канал Life Shot.
России пообещали налоговую катастрофу
Отложенные в рамках государственной поддержки налоги к концу года не смогут заплатить 40 процентов российских предпринимателей.
Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП
Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел с пассажирского сиденья его машины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.