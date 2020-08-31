Пока вы не уснули: Лукашенко стравил Кремль и НАТО

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СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру

Южнокорейские журналисты полагают, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру Ким Ё Чжон, заподозрив в ней политического соперника.

Над рублем нависла тройная угроза

Риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними — пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август.

"Мы крайне обеспокоены заявлениями Путина"

Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская

ЦБ раскрыл шулерскую схему: Россиян обирали на пустом месте

Центробанк России выяснил, что ряд финансовых организаций неправомерно брал комиссии с клиентов за перечисление на их счет потребительского займа.

«Это ужасный позор»: скандальная победа РФ

Шахматная олимпиада, из-за пандемии коронавируса проходившая в онлайн-формате, завершилась скандалом.

Лукашенко стравливает Кремль с НАТО

Продолжающиеся уже более трёх недель протесты в Белоруссии добавляют напряжённости международным отношениям.

Страна Европы откажется от антироссийского курса

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.

Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли

В Москве расстреляли автомобиль водителя Управления делами президента России. Видеозапись с места случившегося опубликовал Telegram-канал Life Shot.

России пообещали налоговую катастрофу

Отложенные в рамках государственной поддержки налоги к концу года не смогут заплатить 40 процентов российских предпринимателей.

Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП

Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел с пассажирского сиденья его машины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.