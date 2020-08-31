Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП

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Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что он был пассажиром в момент ДТП 

ТАСС 43 минуты назад
Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел с пассажирского сиденья его машины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов", — сказал свидетель Андрей Гаев.

По его словам, в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом, с которым ранее воевал в Донбассе, гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Ранее Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.
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Гаев рассказал, что работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В день аварии он взял выходной. Позже к его коллегам приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня. Также он говорил, что Кобец подвергался давлению с стороны сотрудников полиции после показаний в суде.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Александр Кобец
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