Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП

Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел с пассажирского сиденья его машины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов", — сказал свидетель Андрей Гаев.

По его словам, в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом , с которым ранее воевал в Донбассе, гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Ранее Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.

Гаев рассказал, что работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В день аварии он взял выходной. Позже к его коллегам приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня. Также он говорил, что Кобец подвергался давлению с стороны сотрудников полиции после показаний в суде.