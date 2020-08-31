Страна Европы откажется от антироссийского курса

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Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации 

РИА Новости и ещё 6 54 минуты назад
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.

"Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. Правившая в течение трёх десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось", — написал Косачев в Facebook.

Он также указал на вероятность, что "мы вновь увидим другую Черногорию", "которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии".
"Черногория разыгрывает антироссийскую карту"
Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
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Политика , Видео , В мире , Константин Косачев , Совет Федерации , Черногория
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