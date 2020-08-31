«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина»

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Тихановская отреагировала на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 43 минуты назад
Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — цитирует РИА «Новости» Тихановскую.

Отмечается, что Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября. Для приглашения выступить в СБ ООН нужно согласие всех членов Совбеза.
Лукашенко назвал Путина "хорошим другом"
По словам Тихановской, оппозиция готова рассмотреть вопрос международного посредничества для диалога с властями Белоруссии.

«Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога», — сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи. При этом российский лидер уточнил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация в республике не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».
В Кремле также выразили надежду, что резерв правоохранителей Минску не понадобится.
Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова выразила мнение, что заявление президента России о создании силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости Лукашенко.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия застраховала Белоруссию от революции.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , Владимир Путин , Совбез ООН , Совет Европы , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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