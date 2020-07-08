Пока вы не уснули: уход Трампа ударит по России

Бывший вице-президент США Джо Байден ограничит импорт товаров из России, если станет президентом. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте. Байден составит на выборах президента США конкуренцию Дональду Трампу.
Рубль начал вести себя парадоксально
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой?
Трагедия на Ивана Купалу: погибли дети
Трое детей, находящихся под опекой, утонули в реке Алей в городе Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.
Сотовая связь резко подорожает
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа сотовой связи в России за первое полугодие выросла на 8%, а до конца года рост может составить 14%. Об этом со ссылкой на исследование Content Review пишет «Коммерсант».
Собчак заподозрили в госизмене
Партия «Коммунисты России» потребовала проверить телеведущую Ксению Собчак на связь с иностранной разведкой после того, как журналистка была задержана на пикете в поддержку обвиненного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
Медведеву отказались давать место пожизненного сенатора
Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Российских школьников оставили без 1 сентября
Российских школьников оставили без традиционных линеек 1 сентября из-за коронавируса. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Оштрафуют и обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму
Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин вместе с семьей отправился в Крым и рассказал, что, несмотря на радушный прием отельеров, эвакуаторщики «атакуют» авто с неместными номерами.
Защита обжаловала арест Сафронова
Представители защиты обжаловали арест бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.