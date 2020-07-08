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Собчак заподозрили в госизмене 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Партия «Коммунисты России» потребовала проверить телеведущую Ксению Собчак на связь с иностранной разведкой после того, как журналистка была задержана на пикете в поддержку обвиненного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», 7 июля у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны 20 человек, которые приняли участие в серии одиночных пикетов в поддержку помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ксению Собчак правоохранители увели под руки после того, как она появилась на Лубянке в футболке с надписью — «Свободу Ивану Сафронову».
Собчак задержала полиция
По мнению исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, действия Собчак выглядят «очень странно и подозрительно».
«Активность Собчак в том случае, если Сафронов действительно виновен в шпионаже, может свидетельствовать о выполнении ею чьего-то задания», — отметил он.
Секретарь партии «Коммунисты России» выразил уверенность, что для обвинения Сафронова в шпионаже нужна «безусловная доказательная база» и оно не может быть политическим заказом. А значит, действия Собчак могут иметь отношение к той деятельности, в которой подозревают советника главы Роскосмоса.
Малинкович призвал спецслужбы России «изучить связи и контакты Собчак с самого детства, проверить сколько раз она была в Чехии, и что там делала, владеет ли она чешским языком», а также проверить мужей светской львицы.
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Шоу-бизнес , Видео , Иван Сафронов , Ксения Собчак , ФСБ , Роскосмос , РИА Ura.ru
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