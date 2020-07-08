Собчак заподозрили в госизмене 

Как сообщал «Рамблер», 7 июля у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны 20 человек, которые приняли участие в серии одиночных пикетов в поддержку помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ксению Собчак правоохранители увели под руки после того, как она появилась на Лубянке в футболке с надписью — «Свободу Ивану Сафронову».

По мнению исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, действия Собчак выглядят «очень странно и подозрительно».

«Активность Собчак в том случае, если Сафронов действительно виновен в шпионаже, может свидетельствовать о выполнении ею чьего-то задания», — отметил он.

Секретарь партии «Коммунисты России» выразил уверенность, что для обвинения Сафронова в шпионаже нужна «безусловная доказательная база» и оно не может быть политическим заказом. А значит, действия Собчак могут иметь отношение к той деятельности, в которой подозревают советника главы Роскосмоса.

Малинкович призвал спецслужбы России «изучить связи и контакты Собчак с самого детства, проверить сколько раз она была в Чехии, и что там делала, владеет ли она чешским языком», а также проверить мужей светской львицы.