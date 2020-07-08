Оштрафуют и обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму

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Оштрафуют и мило обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму 

Мария Иванова 1 час назад
Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин вместе с семьей отправился в Крым и рассказал, что, несмотря на радушный прием отельеров, эвакуаторщики «атакуют» авто с неместными номерами.
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По словам Стешина, его машину забрали прямо от входа в симферопольскую гостиницу, когда он с семьей относил вещи в номер.
«Логика эвакуаторщиков была простая: машина припарковалась у гостиницы, надутый круг на заднем сиденье, полотенца, детское кресло и московские номера… Положа руку на сердце, могли бы не портить людям отдых. Людям, которые привезли на полуостров деньги», — отметил журналист.
Он рассказал, что его авто стояло в трех метрах от пешеходного перехода, а должно было в пяти. Стешин признал вину, но отметил, что автомобиль с местными номерами, который стоял прямо на «зебре», эвакуаторщики не тронули.
По его словам, решить проблему удалось за «3000 рублей в кассу и 500 рублей штрафа через Госуслуги».
Администратор гостиницы посочувствовала гостями и рассказала, что в самом Крыму эвакуаторщиков не любят.
«Вы не представляете, как мы вас ждали все эти месяцы…» — сказала она.
Заведующий кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин в беседе с «КП» заявил, что Крым пока не может заменить россиянам Турцию и Египет. По его мнению, на полуострове есть проблемы с качеством сервиса, и связано это с «наследием Украины»: долгое время в Крым приезжали небогатые жители западных украинских регионов.
«Меня все время обсчитывает в одном магазинчике глазастая продавщица, но как она это делает! С каким тактом и услужливостью! Мне десяти рублей не жалко. Вот ей бы не овощами торговать, а туризмом заниматься…» — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова рассказала, что средняя стоимость тура в Крым в июне-июле варьируется от 37 до 60 тысяч рублей, но может достигать и 150 тысяч рублей.
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Общество , Видео , Игорь Воронин , Комсомольская правда , Республика Крым
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