Оштрафуют и обсчитают: россияне об отдыхе в Крыму

Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин вместе с семьей отправился в Крым и рассказал, что, несмотря на радушный прием отельеров, эвакуаторщики «атакуют» авто с неместными номерами.

По словам Стешина, его машину забрали прямо от входа в симферопольскую гостиницу, когда он с семьей относил вещи в номер.

«Логика эвакуаторщиков была простая: машина припарковалась у гостиницы, надутый круг на заднем сиденье, полотенца, детское кресло и московские номера… Положа руку на сердце, могли бы не портить людям отдых. Людям, которые привезли на полуостров деньги», — отметил журналист.

Он рассказал, что его авто стояло в трех метрах от пешеходного перехода, а должно было в пяти. Стешин признал вину, но отметил, что автомобиль с местными номерами, который стоял прямо на «зебре», эвакуаторщики не тронули.

По его словам, решить проблему удалось за «3000 рублей в кассу и 500 рублей штрафа через Госуслуги».

Администратор гостиницы посочувствовала гостями и рассказала, что в самом Крыму эвакуаторщиков не любят.

«Вы не представляете, как мы вас ждали все эти месяцы…» — сказала она.

Заведующий кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин в беседе с «КП» заявил, что Крым пока не может заменить россиянам Турцию и Египет. По его мнению, на полуострове есть проблемы с качеством сервиса, и связано это с «наследием Украины»: долгое время в Крым приезжали небогатые жители западных украинских регионов.

«Меня все время обсчитывает в одном магазинчике глазастая продавщица, но как она это делает! С каким тактом и услужливостью! Мне десяти рублей не жалко. Вот ей бы не овощами торговать, а туризмом заниматься…» — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова рассказала, что средняя стоимость тура в Крым в июне-июле варьируется от 37 до 60 тысяч рублей, но может достигать и 150 тысяч рублей.