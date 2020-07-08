Трагедия на Ивана Купалу: погибли дети 

Трое детей, находящихся под опекой, утонули в реке Алей в городе Рубцовске . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, вчера четверо несовершеннолетних, каждый из которых находится под опекой, пошли купаться без присмотра взрослых. В определенный момент восьми— и 10-летняя девочки и 16-летний мальчик скрылись под водой. Некоторое время спустя мальчик и 10-летняя девочка были найдены мертвыми. Восьмилетняя девочка не найдена до сих пор.

Следственный отдел СК по Рубцовску возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время в рамках его расследования следователи устанавливают обстоятельства инцидента, собирают и закрепляют доказательства.

«Помните — жизни детей зависят от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!» — сказано в сообщении СК.

В июне, как сообщал «Рамблер», жительница города Вилючинска Камчатского края была приговорена к 15 годам лишения свободы за то, что утопила своих детей — полуторамесячную дочь и пятилетнего сына.