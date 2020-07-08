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Трагедия на Ивана Купалу: погибли дети 

Артём Кульша 20 минут назад
Трагедия на Ивана Купалу: погибли дети
Фото: ТАСС
Трое детей, находящихся под опекой, утонули в реке Алей в городе Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, вчера четверо несовершеннолетних, каждый из которых находится под опекой, пошли купаться без присмотра взрослых. В определенный момент восьми— и 10-летняя девочки и 16-летний мальчик скрылись под водой. Некоторое время спустя мальчик и 10-летняя девочка были найдены мертвыми. Восьмилетняя девочка не найдена до сих пор.
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Следственный отдел СК по Рубцовску возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время в рамках его расследования следователи устанавливают обстоятельства инцидента, собирают и закрепляют доказательства.
«Помните — жизни детей зависят от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!» — сказано в сообщении СК.
В июне, как сообщал «Рамблер», жительница города Вилючинска Камчатского края была приговорена к 15 годам лишения свободы за то, что утопила своих детей — полуторамесячную дочь и пятилетнего сына.
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Происшествия , СКР , Рубцовск
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