Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена

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Происшествия

Пока вы не уснули: Россию ждут сложные времена 

Рамблер 45 минут назад

Дерипаска обратился к США

Российский бизнесмен обратился в Минфин США с прошением о снятии с него санкций, так как часть оснований для них уже не актуальна. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

России предрекли сложные времена

Существующие темпы роста российской экономики недостаточны для решения задач, стоящих перед страной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Двойные стандарты: Польша скупает российский уголь

Власти Польши, анонсировавшие отказ от российского газа, не собираются отказываться от российского угля. Как заявили опрошенные «Газетой.ру» эксперты, Варшава хочет, чтобы ЕС закрыл глаза на ее вредные выбросы.

Украина ликвидировала «опасного боевика» ДНР

Соцсети
Ополченец Олег «Терентий» Головнев убит в Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.

Кадыров объяснил призыв убивать

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать своих критиков не буквально, «по адату». Об этом, как сообщает «Кавказский узел», заявил он сам.

Нетипичный «схематоз»: Как воруют деньги у России

Миллиардные хищения при строительстве космодрома «Восточный» производились при помощи ряда популярных схем по обналичиванию денег. Какие именно схемы использовались при «распиле» денег на «Восточном» и на других «стройках века» в России, разбиралась газета «ВЗГЛЯД».

Месть за авторитета: почему убили чемпиона мира

Youtube
Тайский боксер Ашот Болян мог быть убит в Москве за то, что организовал убийство в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна. Об этом сообщает армянское издание Armlur.

ЕС призвали ввести санкции против США

Германия и ЕС должны ввести встречные санкции против США в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта Nord Stream-2 ("Северный поток-2"), заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

Умер Игорь Сахновский

Соцсети
Писатель Игорь Сахновский умер. Об этом ТАСС рассказал его коллега и друг Евгений Касимов.

«Жалкая гнида!»: Мясников поставил "диагноз" доценту Соколову

Доцент Олег Соколов — ненормальный, психически нездоровый человек. Об этом в своем телеграм-канале написал врач Александр Мясников.

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила спортсменок РФ

Немецкая фигуристка Николь Шотт назвала четверные прыжки, которые исполняют российские спортсменки, «воздушным цирком на льду». Об этом сообщает «Чемпионат».
Комментарии43 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Григорий Березкин , Рамзан Кадыров , Николь Шотт , Игорь Сахновский , Александр Мясников , Вячеслав Володин , Олег Соколов , Бундестаг , ЕС , Казначейство США , Госдума , Газета.Ru , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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