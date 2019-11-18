Умер Игорь Сахновский 

Писатель Игорь Сахновский умер. Об этом ТАСС рассказал его коллега и друг Евгений Касимов.
По его словам, Сахновский скончался сегодня утром в Екатеринбурге по причине разрыва аорты. О дате и месте прощания с ним и его похорон Касимов не сообщил.
Сахновский родился в Орске в 1958 году, учился в Уральском государственном университете (филологический факультет), работал в Средне-Уральском книжном издательстве и издательстве «Наука», журнале «Уральский следопыт», уральском отделении Академии наук СССР.
Игорь Сахновский — автор четырех романов («Заговор ангелов», «Свобода по умолчанию», «Человек, который знал все», «Насущные нужды умерших»), нескольких повестей, множества рассказов и стихотворений.
Сахновский был членом Союза российских писателей, лауреатом таких премий, как «Бронзовая улитка», премия журнала «Октябрь», премия имени Павла Бажова, премия губернатора Свердловской области.
Кроме того, он был финалистом «Национального бестселлера», «Большой книги», «Русского Букера» и обладателем приза читательских симпатий премии «НОС» (Новая словесность).