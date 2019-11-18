Умер Игорь Сахновский

По его словам, Сахновский скончался сегодня утром в Екатеринбурге по причине разрыва аорты. О дате и месте прощания с ним и его похорон Касимов не сообщил.

Сахновский родился в Орске в 1958 году, учился в Уральском государственном университете (филологический факультет), работал в Средне-Уральском книжном издательстве и издательстве «Наука», журнале «Уральский следопыт», уральском отделении Академии наук СССР.

Игорь Сахновский — автор четырех романов («Заговор ангелов», «Свобода по умолчанию», «Человек, который знал все», «Насущные нужды умерших»), нескольких повестей, множества рассказов и стихотворений.

Сахновский был членом Союза российских писателей, лауреатом таких премий, как «Бронзовая улитка», премия журнала «Октябрь», премия имени Павла Бажова , премия губернатора Свердловской области.

Кроме того, он был финалистом «Национального бестселлера», «Большой книги», «Русского Букера» и обладателем приза читательских симпатий премии «НОС» (Новая словесность).