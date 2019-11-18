Месть за авторитета: почему убили чемпиона мира

Тайский боксер Ашот Болян мог быть убит в Москве за то, что организовал убийство в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна. Об этом сообщает армянское издание Armlur.

Болян, как сообщал «Рамблер», был застрелен в Москве на прошлой неделе. Он был многократным чемпионом мира, Азии и других международных турниров, а в последние годы значился спортивным функционером — во Всемирном армянском конгрессе, Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и даже Армянской апостольской церкви.

В пятницу СМИ сообщили, что Болян, возможно, был участником организованной преступной группы, так называемым решалой, то есть добивался выплаты долгов, а убит был именно из-за своей профессиональной деятельности.