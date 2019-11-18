Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль
Войска
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире

Месть за авторитета: почему убили чемпиона мира 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Тайский боксер Ашот Болян мог быть убит в Москве за то, что организовал убийство в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна. Об этом сообщает армянское издание Armlur.
Болян, как сообщал «Рамблер», был застрелен в Москве на прошлой неделе. Он был многократным чемпионом мира, Азии и других международных турниров, а в последние годы значился спортивным функционером — во Всемирном армянском конгрессе, Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и даже Армянской апостольской церкви.
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
В пятницу СМИ сообщили, что Болян, возможно, был участником организованной преступной группы, так называемым решалой, то есть добивался выплаты долгов, а убит был именно из-за своей профессиональной деятельности.
По сведениям Armlur, правоохранительные органы не исключают, что Болян был убит «в отместку» за то, что сам организовал убийство — Андраника Арутюняна, вора в законе, более известного под прозвищами Андо Хромой и Андик Массивский. Арутюнян был застрелен в Ереване летом, по версии армянского следствия, 32-летним жителем Грозного.
Комментарии10 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Ереван , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В Сирии подожгли российский патруль
В Сирии подожгли российский патруль 52
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ 44
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию 58
Видео
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение