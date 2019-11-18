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Кадыров объяснил призыв убивать 

Рамблер + ещё 11 13 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать своих критиков не буквально, «по адату». Об этом, как сообщает «Кавказский узел», заявил он сам.
В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», Кадыров на совещании в местном правительстве по-чеченски призвал наказывать тех, кто в интернете «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами».
Канал ВВС перевел его слова таким образом, будто Кадыров призвал «останавливать» таких людей, «убивая, сажая, пугая». Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил канал в незнании чеченского языка и необъективности.
На прошлой неделе, по сведениям «Кавказского узла», в эфире телеканала «Грозный» был показан сюжет о посещении Кадыровым строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра. В сюжет попало то, как глава республики назвал тех, кто неправильно трактует его высказывания, провокаторами.
Они, по его словам, ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи, пытаются раздувать до вселенских масштабов и стараются извратить, «когда скажешь что-то, разозлившись».
«По нашей этике, по адату вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву". Делают прямой перевод… Я и своим детям говорю (подобное. — Прим. ред.)… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — заявил он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Альви Каримов , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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