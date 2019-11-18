Кадыров объяснил призыв убивать

В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», Кадыров на совещании в местном правительстве по-чеченски призвал наказывать тех, кто в интернете «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами».

Канал ВВС перевел его слова таким образом, будто Кадыров призвал «останавливать» таких людей, «убивая, сажая, пугая». Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил канал в незнании чеченского языка и необъективности.

На прошлой неделе, по сведениям «Кавказского узла», в эфире телеканала «Грозный» был показан сюжет о посещении Кадыровым строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра. В сюжет попало то, как глава республики назвал тех, кто неправильно трактует его высказывания, провокаторами.

Они, по его словам, ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи, пытаются раздувать до вселенских масштабов и стараются извратить, «когда скажешь что-то, разозлившись».